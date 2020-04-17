В Башкирии из стационаров выписаны пять человек после выздоровления от коронавируса

Сегодня, 17 апреля, на официальном федеральном ресурсе СтопКоронавирус.рф, где публикуется свежая информация о ситуации с распространением коронавируса в стране, опубликованы сведения о том, что в Башкирии выписаны как выздоровевшие 14 человек.

Накануне речь шла о девяти выписанных. Соответственно, их число выросло на пять человек за сутки.

При этом пополнилось число зараженных. Их стало 213, что на 22 больше, чем было накануне.

К сожалению, по данным сайта, стало больше и умерших от коронавируса - прибавилось еще два человека.