В Башкирии из стационаров выписаны пять человек после выздоровления от коронавируса
17 апреля, 14:33ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Такая информация опубликована на федеральном информационном ресурсе СтопКоронавирус.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 17 апреля, на официальном федеральном ресурсе СтопКоронавирус.рф, где публикуется свежая информация о ситуации с распространением коронавируса в стране, опубликованы сведения о том, что в Башкирии выписаны как выздоровевшие 14 человек.
Накануне речь шла о девяти выписанных. Соответственно, их число выросло на пять человек за сутки.
При этом пополнилось число зараженных. Их стало 213, что на 22 больше, чем было накануне.
К сожалению, по данным сайта, стало больше и умерших от коронавируса - прибавилось еще два человека.
За последние сутки в России подтверждено новых 4070 случаев коронавируса в 81 регионах, зафиксировано 41 летальный исход.
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