В Башкирии чиновники прокомментировали обращение медиков из больницы Стерлитамака
Разъяснения дал представитель регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.
Сегодня, 17 апреля, представители регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса дали пояснения по поводу коллективного обращения, отправленного сотрудниками ГКБ №1 города Стерлитамака, оказавшихся в карантине из-за обнаружения коронавируса у одного из пациентов.
Сотрудники клиники заявили, что их администрация, как и в случае с РКБ имени Куватова, допустила нарушения, повлекшие распространение вируса.
В частности, после того, как стал известен опасный диагноз, вход в больницу не был закрыт продолжительное время, не были разделены потоки людей. Сотрудников больницы пригласили на совещание, на котором не делили людей, контактировавшим с зараженным пациентом и всех остальных. В довершение ко всему, на всех работников клиники не хватило спальных мест, из-за чего им пришлось спать на полу.
В оперативном штабе журналистов заверили, что авторы обращения сгустили краски.
- 9 апреля (в первый день карантина) к вечеру были организованы спальные места. 8-й и 9-й этажи лечебного корпуса были отведены для отдыха персонала, - сообщил заместитель министра здравоохранения Р Ирина Кононова.
По ее словам, сейчас карантин в ГКБ №1 Стерлитамака прекращен. Сотрудники с подозрением на коронавирус переведены в горбольницу №2, остальные отправлены на самоизоляцию.
Пациенты продолжают текущее лечение, у ни взяты тесты на коронавиру
- Там продолжается текущая работа, нет врачей, которые сидят без выхода, - пояснила представитель минздрава РБ.