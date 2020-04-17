В Башкирии чиновники прокомментировали обращение медиков из больницы Стерлитамака

Сегодня, 17 апреля, представители регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса дали пояснения по поводу коллективного обращения, отправленного сотрудниками ГКБ №1 города Стерлитамака, оказавшихся в карантине из-за обнаружения коронавируса у одного из пациентов.

Сотрудники клиники заявили, что их администрация, как и в случае с РКБ имени Куватова, допустила нарушения, повлекшие распространение вируса.

В частности, после того, как стал известен опасный диагноз, вход в больницу не был закрыт продолжительное время, не были разделены потоки людей. Сотрудников больницы пригласили на совещание, на котором не делили людей, контактировавшим с зараженным пациентом и всех остальных. В довершение ко всему, на всех работников клиники не хватило спальных мест, из-за чего им пришлось спать на полу.

В оперативном штабе журналистов заверили, что авторы обращения сгустили краски.

- 9 апреля (в первый день карантина) к вечеру были организованы спальные места. 8-й и 9-й этажи лечебного корпуса были отведены для отдыха персонала, - сообщил заместитель министра здравоохранения Р Ирина Кононова.

По ее словам, сейчас карантин в ГКБ №1 Стерлитамака прекращен. Сотрудники с подозрением на коронавирус переведены в горбольницу №2, остальные отправлены на самоизоляцию.

Пациенты продолжают текущее лечение, у ни взяты тесты на коронавиру