Специалист рассказал о статистике по преступлениям на фоне пандемии
Заместитель Мещанского межрайонного прокурора столицы, юрист Евгений Власов рассказал, что из-за кризиса и потери работы населением, может увеличится преступность. Однако, по оценкам специалиста, правонарушения будут совершаться онлайн или в квартирах.
Власов сообщил, что введение режима карантина как положительно так и негативно отражается на числе преступлений. В крупных населенных пунктах из-за закрытия заведения уровень уличных преступлений заметно снизился, пишет infox.ru.
Вместе с этим, заметно возросло число случаев домашнего насилия. Некоторые из них кончались летальным исходом. Власов подчеркнул, что проблема декриминализации домашнего насилия в России до сих пор актуальна.
Активизировались и мошенники в интернете. В частности, преступники пытаются получить данные банковских карт.
Некоторые мошенники под видом санитарной обработки пытаются проникнуть в квартиру и похитить ценности и деньги.
Также злоумышленники предлагают оформить за деньги электронные пропуски для передвижения по столице. Однако все пропуски оформляются совершенно бесплатно.
По словам Власова, уровень преступности еще не достиг критической отметки. Но дать точных прогнозов в этой сфере пока нельзя. Он отметил, что проблемы в этой сфере могут появиться.