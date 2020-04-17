Специалист рассказал о статистике по преступлениям на фоне пандемии

Власов сообщил, что введение режима карантина как положительно так и негативно отражается на числе преступлений. В крупных населенных пунктах из-за закрытия заведения уровень уличных преступлений заметно снизился, пишет infox.ru.

Вместе с этим, заметно возросло число случаев домашнего насилия. Некоторые из них кончались летальным исходом. Власов подчеркнул, что проблема декриминализации домашнего насилия в России до сих пор актуальна.

Активизировались и мошенники в интернете. В частности, преступники пытаются получить данные банковских карт.

Некоторые мошенники под видом санитарной обработки пытаются проникнуть в квартиру и похитить ценности и деньги.

Также злоумышленники предлагают оформить за деньги электронные пропуски для передвижения по столице. Однако все пропуски оформляются совершенно бесплатно.