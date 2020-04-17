СМИ: В Малайзии турист из России вынужден просить милостыню
17 апреля, 21:08ОбществоФото: freeimg.ne
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По сообщению западных СМИ, турист из России, застрявший в Малайзии из-за отмены транспортного сообщения в связи с пандемией коронавируса, начал просить милостыню на улицах и бродяжничать.
Его фотография была опубликована местной полицией, сообщает газета «Известия» 17 апреля.
На снимке можно рассмотреть, как мужчина в медицинской маске сидит у стены здания с табличкой: «Я не могу отправиться домой, у меня нет денег, мне нужна еда». Фотографию изначально распространили в соцсетях местные жители.
Полицейские выяснили, что на снимке - 42-летний инженер из Москвы. Он прибыл в Малайзию из Таиланда для встречи с друзьями в городе Куатан. Однако домой вернуться не смог в связи с отменой авиарейсов. Правоохранители отправили москвича в больницу для тестирования на COVID-19 и сообщили о его судьбе в российское посольство.
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