СМИ: В Малайзии турист из России вынужден просить милостыню

На снимке можно рассмотреть, как мужчина в медицинской маске сидит у стены здания с табличкой: «Я не могу отправиться домой, у меня нет денег, мне нужна еда». Фотографию изначально распространили в соцсетях местные жители.

Полицейские выяснили, что на снимке - 42-летний инженер из Москвы. Он прибыл в Малайзию из Таиланда для встречи с друзьями в городе Куатан. Однако домой вернуться не смог в связи с отменой авиарейсов. Правоохранители отправили москвича в больницу для тестирования на COVID-19 и сообщили о его судьбе в российское посольство.