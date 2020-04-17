Сергей Жуков запускает ВКонтакте подкаст «Сказки от Жуковых»

Это подкаст, который будет эксклюзивно и бесплатно публиковаться в официальном сообществе vk.com/zhukovstales.

Сергей Жуков записывает сказки в домашней студии и сам сочиняет музыкальное сопровождение к каждому выпуску. Сейчас в сообществе доступны три подкаста: «Фантазёры», «Цветик-семицветик» и «Что бы ни случилось».

Каждую неделю музыкант будет публиковать по три новых сказки и внимательно изучать обратную связь от слушателей для выбора новых произведений.

Сергей Жуков, музыкант:

«В эпоху всеобщего увлечения гаджетами, мы, надеюсь, как и многие сознательные родители, не очень жалуем, когда дети слишком много времени проводят у телевизора или с планшетом в руках. В этом смысле старые добрые аудиосказки дают глазам ребёнка отдохнуть от экрана. Он может спокойно заниматься своими делами, играть или засыпать, пока наша семья читает ему сказки».

В дальнейшем музыкант планирует визуализировать сказки и наладить сотрудничество с производителями игрушек и умных колонок.