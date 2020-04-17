Нацбанк Башкирии подсчитал «индекс кулича»

Как сообщили в пресс-службе Национального банка Башкирии, цены на кулич относительно не изменились в регионе по сравнению с прошлым годом. Специалисты взяли в качестве основы рецепт из книги «О вкусной и здоровой пище» 1952 года.

Согласно рекомендации рецепта, для двух классических пасхальных куличей необходимы 100 г сливочного масла, 120 мл молока, 2 яйца, 120 г сахара, 350 г муки, 80 г изюма, 11 г дрожжей и 5 г соли.

Как и в прошлом году, стоимость всех ингредиентов составила около 120 рублей – практически как и в прошлом году (123 рубля). При этом эксперты отметили динамику цен на сахар, муку и яйца в связи с инфляцией в стране. За эту же сумму в уфимских магазинах можно приобрести готовый полукилограммовый кулич от местного производителя.