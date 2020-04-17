Минздрав Башкирии обнародовал новые данные о распространении коронавируса в регионе
Речь идет о данных, известных на 13.00 17 апреля.
Сегодня, 17 апреля, на брифинге, посвященном распространению новой коронавирусной инфекции в Башкирии, были озвучены последние данные.
В Башкирии за минувшие сутки стало известно еще о 22 новых случаях заражения коронавирусом. Общее число зараженных таким образом достигло 213. На амбулаторном лечении 35 человек с легкой формой коронавируса.
Выписаны 14 человек. Восемь человек, к сожалению, скончались, причем за сутки в этот скорбный список добавились еще два человека.
С диагнозом внебольничная пневмония и с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 185 человек. В целом с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 390 человек.
Продолжается мониторинг случаев ОРВИ, включая вызовы скорой помощи по таким поводам и амбулаторного лечения ОРВИ по месту жительства с нарастающим итогом.
Всего в России, по данным портала Стопкоронавирус.рф, на утро 17 апреля было зафиксировано 4 070 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 81 регионе. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 32 008 случаев в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 2 590. За сутки умер 41 пациент с коронавирусом.