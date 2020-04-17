Лица Победы. Мария Салманова: Спасла 11 раненых в ходе крушения санпоезда в Башкирии

Сегодня, 17 апреля, отмечает вековой юбилей легендарная женщина – фронтовичка Мария Ивановна Салманова, которая имеет непосредственное отношение к Башкирии, хотя и проживает с семьей сейчас в Воронежской области.

Медиакорсеть рассказывала уже ранее об этой потрясающей женщине, которая почти всю войну проработала в санитарном поезде. Для нас, жителей Башкирии, она дорога, прежде всего, тем, что Мария Ивановна на сегодняшний день осталась, пожалуй, единственным очевидцем крушения санитарных поездов, происшедшего в Чишминском районе нашей республики 5 декабря 1942 года.

Тогда по роковому стечению обстоятельств произошло столкновение двух санитарных поездов. Военно-санитарный поезд (ВСП) №80 остановился ночью в ожидании разрешающего сигнала возле станции Чишмы. Следом за ним шел ВСП №191, который по правилам должен был остановиться и подождать, когда освободятся пути. Но в ситуацию вмешались непредвиденные обстоятельства.

Машинист ВСП №191, который без остановки вел поезд на протяжении 34 часов, решил немного поспать и попросил подменить его помощника, который по неопытности не заметил габаритные огни ВСП №80.

191-й ВСП на полном ходу врезался в хвост 80-го поезда, в результате чего с рельсов сошли четыре его последних вагона, среди них были ледник с хозблоком и три вагона с ранеными.

Вагоны перевернулись и загорелись. Находившиеся в них легко- и тяжелораненые оказались в огненной западне. Молоденькие сандружинницы-комсомолки и проводница старались спасать раненых своими силами. Им на помощь бросились санитары с других вагонов обоих поездов. Среди них была и Мария Салманова.

Пожар длился несколько часов. Подойти к горящим вагонам не получалось, а тем более проникнуть внутрь. Окрестности оглашались криками горевших заживо людей, многие из которых не могли самостоятельно передвигаться либо оказались зажаты в результате крушения.

Мария Салманова, которой тогда был всего 21 год, вместе с другими смогла вытащить из огня 11 человек. В огне погибли 38 раненых, четыре сандружинницы и проводница, получили ожоги и другие травмы 53 человека.

…Журналистам Медиакорсети, спустя много лет, эту жуткую историю рассказала жительница Чишмов Неля Петровна Смирнова. Она знала ее со слов очевидцев, которые тоже уже ушли из жизни. Вместе с поисковиками Риммой Нуриевной Буранбаевой, Зинуром Анваровичем Усеевым и другими она много лет хлопочет об установке нового достойного памятника и проведении раскопок на месте катастрофы, где в 1942 году были погребены останки погибших бойцов.

К сожалению, установить их имена не представляется возможным, хотя поисковики уверены, что эти сведения лежат где-то в архивах под особым секретным грифом. Они не теряют надежды отыскать информацию, чтобы потомки погибших бойцов узнали о том, как и где погибли их деды, спасшиеся под Сталинградом, но лишившиеся жизни в пригороде Уфы из-за злого рока.

Свидетелей тех лет с каждым днем остается все меньше, как меньше становится и тех, кто готов помочь в сохранении памяти о той войне. Наши современники, к сожалению, стали слишком часто склоняться к мнению, что думать надо не о мертвых, а о живых.

В прошлом году сразу несколько чиновников пообещали обновить памятник на месте катастрофы к 75-й годовщине Победы. Но тут вмешалась новая напасть в виде коронавируса, которая заставила отказаться от многих планов, включая парад Победы. Никому пока нет дела до памятника с покосившейся звездой на железнодорожном перегоне между Чишмами и Шингак-кулем. Кроме разве что нескольких поисковиков.

Очень хотелось бы надеяться, что с течением времени чиновники не забудут о данных ими обещаниях, потому что все-таки, что бы они там ни говорили, но это надо не мертвым, это надо нам, живым.