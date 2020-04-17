Калужское подразделение Volksvagen частично восстановит работу
17 апреля, 20:42ОбществоФото: pixabay.com
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Российское подразделение автоконцерна Volkswagen в Калужской области, ООО «Фольксваген Групп Рус», частично восстановит свою работу с 27 апреля.
Однако о том, в каком именно объеме будет восстановлено производство, пока не сообщается, информирует газета «Известия».
В публикации пресс-службы предприятия отмечается, что для поддержания достаточных объемов выпуска необходимо начать работу дилерских центров, где будут выполняться все необходимые меры по охране здоровья. Эти меры также будут выполняться и на самом предприятии, говорится в сообщении.
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