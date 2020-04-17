Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии разоблачила мошенников лично

Сегодня, 17 апреля, на брифинге, посвященном предотвращению, распространения новой коронавирусной инфекции в Башкирии, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РБ Анна Казак рассказала, как она решила вывести на чистую воду мошенников, которые продавали от имени ее ведомства поддельные документы.

- Я сегодня дозвонилась по этому телефону и выяснила, что некая фирма, которая именует себя Центром гигиены и эпидемиологии РБ, расположенная якобы на Шафиева, 7, предлагает платно за 2000 рублей приобрести несуществующие документы - какие-то санитарно-эпидемиологические правила, чек-листы и т.д. Они сами обзванивают мелких и средних предпринимателей и предлагают свои услуги, - с возмущением сообщила Анна Казак. - Кроме этого, предлагают также приобрести справки, которые подписаны якобы мной и позволяют свободно передвигаться в городе.