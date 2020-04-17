Главврач РКБ Башкирии сообщила, когда в больнице кончится карантин из-за коронавируса

Сегодня, 17 апреля, в программе «Уфимский разворот» на радио «Эхо Москвы в Уфе» ведущий Руслан Валиев взял по телефону интервью у главного врача РКБ имени Куватова Эльзы Сыртлановой.

Главный врач сообщила, что в качестве ориентировочной даты окончания карантина в больнице рассматривается 20 апреля, но окончательное решение данного вопрос будет зависеть от мнения специалистов Роспотребнадзора.

Если такое решение будет принято, то пациенты и медики, у которых диагностирован коронавирус, отправятся в инфекционные госпитали на лечение, а остальные будут помещены на самоизоляцию домой, либо в изоляторы на 14 дней. Последний вариант будет применяться к тем, для кого невозможно организовать полноценную самоизоляцию в домашних условиях, поскольку там есть пожилые люди либо маленькие дети.

По последним данным, в РКБ пока поставлен диагноз «заражение новой коронавирусной инфекцией» у 28 сотрудников и 22 пациентов. Есть смертельные случаи. В данный момент пять человек находятся в реанимации, трое из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Среди остальных обитателей клиники, по словам главврача, много людей с отрицательными анализами, но есть и так называемые сомнительные анализы. Повторные мазки были взяты 10 апреля, их результаты должны быть известны на днях.

По окончании карантина, когда клиника опустеет, там планируется провести масштабную дезинфекцию. После нее работа медперсонала будет организована вахтовым методом — две недели работа в клинике и потом две недели — отдых и самоизоляция дома. Следующими к работе должны будут приступить сотрудники, которые в данный момент находятся дома.

Напомним, карантин в РКБ был объявлен 6 апреля после того, как был поставлен посмертный диагноз «заражение коронавирусной инфекцией» 83-летней женщине. После этого сотрудники клиники заявили, что давно докладывали руководству больницы об участившихся случаях пневмонии у пациентов и персонала, однако эти сигналы игнорировались.

В адрес президента страны Владимира Путина,, а также в Генпрокуратуру и другие федеральные инстанции ушли обращения, подписанные 27 сотрудниками РКБ.