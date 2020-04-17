Флешмоб «Герои нашего времени» набирает обороты в соцсетях

Как сообщает kursdela.biz, одними из первых постами об этих людях поделились активисты «Молодой гвардии» и депутаты партии. Позднее к акции присоединились другие пользователи.

В «Единой России» отметили, что флешмоб был запущен, чтобы выразить благодарность тем, кто сегодня не может находиться дома и каждый день рискует здоровьем.

Заместитель секретаря генерального совета, официальный представитель ситуационного центра партии Евгений Ревенко сообщил, что акция «Герои нашего времени» очень быстро набрала популярность. Сегодня по одноименному тегу можно найти множество историй о тех, кто, несмотря ни на что, остается на посту. Эти люди показывают своим примером, как важно приходить на помощь тем, кому это необходимо. Они спасают жизни и делают комфортнее период самоизоляции для всех остальных. Поэтому целью флешмоба является публикация рассказов о таких людях, добавил он.

Волонтерские центры партии по оказанию помощи в условиях пандемии COVID-19 работают в каждом регионе России. Первый из них был открыт в Калуге 19 марта благодаря секретарю генсовета ЕР Андрею Турчаку. Это позволило оказать помощь 217 615 гражданам, сообщает сайт ER.ru.