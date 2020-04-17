Эксперты рассказали о сроках восстановления потребления нефти

Рекордное падение спроса на нефть подтвердили также в ОПЕК, сообщает 17 апреля News.ru.

В связи с этим стоимость “черного золота” на рынке опустилась ниже 30 долларов за баррель, отмечают эксперты. По их мнению, пока цена на него не может вырасти даже при условии сокращения добычи странами-экспортерами.

Тотальное снижение потребления топлива связано с повсеместным режимом самоизоляции. Ожидается, что во втором квартале показатель снизится на 21 миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам 2020 года потребление уменьшится на 9,5 миллионов баррелей в сутки