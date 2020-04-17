Эксперты рассказали о сроках восстановления потребления нефти
По мнению экспертов норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, потребление нефти в апреле может уменьшиться на 28 миллионов баррелей в сутки. А возвращение к привычным объемам расхода топлива ожидается не раньше осени.
Рекордное падение спроса на нефть подтвердили также в ОПЕК, сообщает 17 апреля News.ru.
В связи с этим стоимость “черного золота” на рынке опустилась ниже 30 долларов за баррель, отмечают эксперты. По их мнению, пока цена на него не может вырасти даже при условии сокращения добычи странами-экспортерами.
Тотальное снижение потребления топлива связано с повсеместным режимом самоизоляции. Ожидается, что во втором квартале показатель снизится на 21 миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по итогам 2020 года потребление уменьшится на 9,5 миллионов баррелей в сутки
При этом в ОПЕК ожидают сильнейшего обвала потребления по итогам апреля - на 20 миллионов баррелей в сутки. Во втором квартале спрос на нефть снизится на 12 миллионов баррелей в сутки. Нынешнее падение спроса станет самым большим за всю историю, считают в организации стран-экспортеров.