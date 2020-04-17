Азан о самоизоляции и Пасха онлайн: как восприняли коронавирус верующие в Башкирии

Весь мир, в том числе, жители Башкирии уже продолжительное время находятся в условиях самоизоляции. Посещать общественные места строжайше запрещено. Однако верующие продолжают ходить в мечети и церкви. Их понять можно: в такое сложное время они нуждаются в духовной поддержке. Если бы не одно «но»: общение верующих в церквях и мечетях за молитвой может стать источником инфицирования.

Медиакорсеть узнала, как верующие республики отнеслись к рекомендованным беспрецедентным санитарным мерам, а также к самой угрозе коронавируса.

«На Бога надейся, а сам не плошай»

Особым распоряжением главы Башкортостанской митрополии Владыки Никона от 9 апреля с вечера субботы 11 апреля на неопределенный срок храмы и церкви должны быть закрыты для прихожан. Согласно распоряжению, духовенству рекомендовано совершать уставные богослужения, ведь на дворе — Страстная неделя, предваряющая праздник Великой Пасхи Христовой. Есть только оговорка: церковные службы лучше совершать при закрытых дверях, их можно, к примеру, транслировать в социальных сетях. Владыка Никон призвал священнослужителей «довести до прихожан, что в связи с угрозой заражения, целесообразно им совершать молитвенные правила в своих жилищах, не выходя из них».

Тем не менее, не всем жителям Башкирии подобные запреты пришлись по душе. 12 апреля православные христиане отметили в воскресенье Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье — один из двунадесятых праздников, связанных с земной жизнью Христа и наиболее важных для православия. Этим днем открывается последняя перед Пасхой неделя Великого поста — Страстная седмица. Во время богослужения в Вербное воскресенье были приняты дополнительные меры предосторожности: верующие молились в 1,5 метрах друг от друга, велась регулярная дезинфекция икон, святынь. Особый спор в кругу христиан вызвало совершение причастия с использованием одноразовых ложечек и спиртовых салфеток, с последующим их уничтожением. Если часть верующих утверждала, что православные, в том числе тяжелобольные, испокон веков причащаются из одной чаши и случаев заражений не наблюдалось, то другая часть вспоминала известную пословицу: «На Бога надейся, а сам не плошай».

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Известие об официальном закрытии храмов для прихожан в период Пасхи православные верующие восприняли тяжело. Российское православное движение «Сорок сороков» составило обращение к президенту страны Владимиру Путину с требованием вернуть храмы христианам. В обращении, в распространении которого, по данным радиостанции «Эхо Москвы в Уфе», принимал участие и священник уфимской епархии Вячеслав Архангельский, говорится, что «действия региональных руководителей, решивших закрыть их в эти святые дни, выглядят как циничное неуважение к православной вере, а то и транслируют прямую враждебность по отношению к ней. Это оскорбление миллионов православных верующих».

— Уважаемый Владимир Владимирович, Вы всегда занимали жёсткую позицию по отношению к тем чиновникам, которые обижали людей. Мы считаем, что сегодня православных христиан «ломают через колено» и унижают, демонстрируя, что мы живем в обществе потребления, где посещение храма приравнивается к посещению концертной площадки или музея! — отмечают составители обращения.

Протоиерей Вячеслав Архангельский отказался комментировать свое участие в распространении этого обращения среди прихожан. В пресс-службе уфимской епархии РПЦ отметили, что не в курсе этого события, и епархия не имеет отношения к действиям священника.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Настоятель уфимского храма в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость отец Дионисий Ефимов, который также руководит миссионерским отделом епархии, рассказал Медиакорсети, что в подавляющем большинстве своем священнослужители придерживаются рекомендаций патриарха, и стараются свести общение с прихожанами к минимуму. Тем не менее пришедших в церковь прихожан никто вон из храмов, конечно, не выгоняет — помолиться, поставить свечку, исповедаться да и причаститься можно. Пить святую воду — из одноразовых стаканчиков, а причащаться — одноразовыми ложечками.

— Что касается причащения одноразовыми ложечками, то это вопрос сложный, конечно. Я из категории тех священников, которые приняли эти новшества безоговорочно. Были те, которые рассуждали, что подобные меры показывают маловерность. Я своим прихожанам объясняю так: «Ну какая вам разница, служба идет, причастие есть. Ну, протерли иконы и всё. Есть элементарные правила гигиены — вы же после посещения туалета руки моете. Суть причастия — в приобщении души к таинствам вечной жизни, и если оно будет совершаться с соблюдением норм гигиены, от этого только польза будет и душе, и телу». Одноразовые ложечки на суть таинства не влияют никак, но они дополнительно охраняют здоровье людей. Кстати, сейчас вопросов на эту тему стало меньше, чем, например, три недели назад. Я считаю, что подобные меры оправдывают себя, — рассказал отец Дионисий.

В Пасху служба должна вестись в храмах также без участия верующих, а крестные ходы вокруг церквей и в праздничную ночь, и на Пасхальной неделе должны совершаться только самим священнослужителями.

— У нас приход небольшой — человек 50, может, чуть больше. Я принял решение храм запереть еще до издания распоряжения Владыки. Пусть пожилые прихожане молятся дома. А мы, священнослужители, молимся о здравии своей паствы постоянно. Когда же эпидемия минует нас, вот тогда и устроим службу по всем правилам, будем радоваться жизни и благодарить Господа нашего, — надеется отец Дионисий.

Он также рассказал, что в период «самоизоляции» прихожане и сами особо не стремятся приходить в церковь. Такие службы, как крестины, венчание перенесены, а отпевания умерших проводится в основном на дому. «Семьи усопшего к таким случаям готовятся, на входе раздают маски, перчатки», — говорит он.

После Пасхи настанет Радоница, когда христиане привыкли поминать усопших и навещать могилы родственников. Отец Дионисий считает, что во время таких поездок на кладбища могут представлять опасность места продаж цветов у входа на кладбища, потому что именно там бывает скопление людей и в ходу только наличные деньги. «Я не вижу ничего плохого, если в этот раз верующие просто навестят могилки и наведут там порядок, но воздержатся от украшения их купленными искусственными цветами и венками. Накануне праздника Святой Троицы, в июне, когда, Бог даст, вирус отступит, можно будет снова съездить на кладбище и восполнить все упущения, достойно украсить могилы», — сообщил он.

Отметим, что Уфимская епархия призывает православных добровольцев присоединиться к волонтерской деятельности по нераспространению коронавирусной инфекции. Записаться в ряды волонтеров можно по следующим номерам:

Уфимская епархия: протоиерей Николай Туктаров, тел.: 8 927 315-81-31; Петр Хабиров, тел.: 8 937 333-72-31

Нефтекамская епархия: иерей Сергий Попонин, тел.: 8 987 583-54-59

Бирская епархия: иерей Роман Седов, тел.: 8 965 645-58-30

Салаватская епархия: матушка Наталия Семавина, тел.: 8 937 164-14-94

«Саллю фибуютикум», или Совершайте молитву в своих домах

В Башкирии главы других конфессий также принимают всевозможные меры предосторожности по предотвращению распространения коронавируса. Как рассказал Медиакорсети глава Духовного управления мусульман РБ Айнур Биргалин, мечети во всей республике были закрыты еще месяц назад. По его словам, в мечетях сегодня остаются только дежурные имамы и муэдзины, которые продолжают читать азан (призыв к обязательной пятикратной молитве) по громкоговорителям, попутно призывая мусульман сохранять условия «самоизоляции». «Вместо двукратного произнесения фразы „хайя галэс-салэ“ (пер. „спешите на молитву“) они произносят „саллю фибуютикум“ (пер. „совершайте молитву в своих домах“)», сообщается на официальном сайте ДУМ РБ.

— Мы советуем мусульманам читать молитвы дома. Дежурные имамы принимают людей в мечетях только при особых случаях, например, если кто-то умер и нужно прочитать йыназу (молитва, совершаемая перед погребением тела — ред.). Соблюдение таких традиций, как Ҡөрьән ашы (угощение во время исламских религиозных мероприятий — ред.) и Исем ҡушыу (именины — ред.) просим переносить до окончания карантина, — рассказывает Биргалин.

Кроме того, 200 мусульман Духовного управления присоединились к волонтерской деятельности и помогают развозить продукты и лекарства пожилым и инвалидам республики. Накануне они подарили врачам Республиканской клинической больницы им. Куватова респираторы и защитные костюмы на общую сумму в 250 тысяч рублей. На днях планируют приготовить и привезти для них плов.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Через 10 дней начнется месяц Рамадан — время мусульманского поста. В Башкирии, как правило, разговение (ифтар) — хороший повод для приглашения гостей к себе домой. По словам муфтия, в этом году мусульманам рекомендуют проводить ифтар в семейном кругу.

Пока под вопросом остается ежегодный хадж — паломничество в Мекку, совершаемое в конце июля — в начале августа. Айнур Биргалин все же выражает уверенность, что ближе к лету распространение коронавируса снизится и мусульмане смогут осуществить свою мечту. На сегодняшний день, по его данным, ДУМ РБ жителям республики выделил 700 квот в хадж.

Похороны «короновирусных» в особом порядке

Духовное управление мусульман Башкирии на своем сайте опубликовало особые рекомендации по вопросу погребения умерших от коронавирусной инфекции. Согласно богословскому решению Совета улемов ДУМ РБ, при соблюдении норм и правил шариата покойного, следует соблюсти некоторые правила.

«Согласно нормам и правилам шариата, покойного следует полностью обмыть (гусль), завернуть в саван (кэфен), совершить над ним погребальную молитву (джаназа-намаз), предать тело земле. Однако, во время эпидемии и пандемии, а также из-за опасности заражения всего лишь от прикосновения к телу покойного, что было подтверждено специализированными медицинскими структурами, следует:

— при наличии обученной группы специалистов, знающих нормы шариата и имеющих навыки защиты от инфекций с использованием индивидуальных средств защиты, часть вышеперечисленных мероприятий (обмывание, облачение в саван и предание земле) проводят специалисты данной группы.

Если тело покойного передано родным и близким без обмывания и савана, то достаточно облить тело покойного водой, с соблюдением всех мер предосторожности и использованием средств индивидуальной защиты.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

При невозможности облить тело покойного водой, следует сделать покойному таяммум (очищение песком, пылью). Если нет возможности ни облить водой, ни посыпать пылью на лицо и руки покойного, чтобы сделать таяммум, из-за опасности заражения и быстрого распространения инфекции, то допускается предание земле без обмывания и таяммума, поскольку в соответствии с целями шариата, сохранение здоровья и жизни предпочтительнее выполнению некоторых обрядов.

Однако, следует помнить, что нельзя отказываться от выполнения обрядов без крайней необходимости и обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обряда. Каждый случай рассматривается индивидуально.

Все вышесказанное соответствует высочайшим целям шариата и на это указывают общепризнанные правила: «в чрезвычайной ситуации разрешается запрещенное» и «необходимость оценивается от обстоятельств».

Также ДУМ РБ просит принять во внимание и следующие допущения к изменениям правил. К примеру, люди, которые умерли от COVID-19, могут быть похоронены в земле или кремированы. Кремация тела возможна, как отдельная вариация, но мусульмане могут предать тело покойного земле в специальных гробах, что в данный момент является целесообразным. Родственникам и близким умерших советуется не прикасаться к телу и не целовать его, а после осмотра тела тщательно мыть руки с мылом и водой.

— Вирус это не стойкий и передается воздушно-капельным путем, так что тело умершего человека, обработанное специалистами и помещенное в гроб, не представляет большой опасности для окружающих, — пояснила главный врач Центра эпидемиологии и гигиены РБ Анна Казак. — Тут следует обратить больше внимания на поведение живых, которые хотят проститься с умершим. Им следует соблюдать социальную дистанцию и по возможности избегать объятий и других подобных проявлений эмоций.

Негромкий, но очень душевный Песах

На это неделе отпраздновали свой великий праздник Песах и представители третьей основной религии Башкирии — иудеи. один из древнейших и наиболее почитаемых последователями иудаизма праздник. Он посвящается самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа — исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства.

Праздник начинается накануне 15 дня нисана (приходится на март–апрель) по еврейскому лунному календарю и длится семь дней в Израиле и восемь дней в странах диаспоры. Дата праздника по григорианскому календарю ежегодно объявляется особо. В этом году Песах отмечали с 8 по 16 апреля.

Обычно в первый день Песаха запрещаются все виды работ. В синагоге проводится торжественное богослужение. Пять последующих дней называются «обычными днями праздника» и считаются рабочими. Последний день Песаха завершает торжества праздника и считается нерабочим. Он отмечается в радостной атмосфере, с пением и танцами. В полночь в синагогах и в религиозных учебных заведениях устраивается церемония «разделения морских вод».

Нынешний год стал исключением. Как рассказали Медиакорсети в еврейской общине Башкортостана, местные иудеи не стали нарушать правила самоизоляции, установленные в России, и постарались отметить Песах по домам.

Уфимская синагога предложила всем желающим мацу — это единственный хлеб, разрешенный в Песах. Он является напоминанием о пресных хлебцах из пшеничной муки, которыми порабощенные евреи питались в Египте и во время исхода оттуда. Маца — напоминание о том, что евреи, получив, наконец, разрешение фараона уйти из страны, в такой спешке покидали Египет, что испекли хлеб из еще не успевшего взойти теста.

На протяжении всех дней празднования Песаха пожилым людям мацу единоверцы доставляли на дом.

Со стороны членов еврейской общины Башкирии не прозвучало никаких претензий по поводу воздержания от коллективных богослужений в синагоге. Можно сказать, что евреи оказались самыми законопослушными верующими. Впрочем, так и было испокон веку.