Анархистов из Челябинска задержали в Туле

На территории Тулы правоохранители 16 апреля задержали анархистов из Челябинска. Ранее они обвиняли ФСБ в терроризме.
Как сообщает kursdela.biz, злоумышленники 15 февраля 2018 года поместили на забор здания регионального управления ФСБ растяжку с надписью “ФСБ - главный террорист!”.
В результате по данному делу задержали Цибуковского, имя которого фигурирует в деле “Сети”. Сам Цибуковский сообщил, что его пытали. В результате он взял вину на себя и еще двоих человек. Его отпустили через сутки. После выхода он сразу поехал в больнице и снял побои.
Позднее дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, но Цибуковский пожаловался в ЕСПЧ.
Позднее Цибуковского и Сафонова обвинили в вандализме из-за рисунков на трансформаторной будке. Позже их перевели в свидетелей.
Представители “Апологии протеста” сообщают, что произошедшее в Туле задержание связано с ранее открытыми против них делами.
Причина приезда Цибуковского и Сафонова в Тулу неизвестна. Их отправят в Челябинск.