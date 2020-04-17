Анархистов из Челябинска задержали в Туле

В результате по данному делу задержали Цибуковского, имя которого фигурирует в деле “Сети”. Сам Цибуковский сообщил, что его пытали. В результате он взял вину на себя и еще двоих человек. Его отпустили через сутки. После выхода он сразу поехал в больнице и снял побои.