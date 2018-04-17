Знаменитый доллар Моргана передали в Национальный музей Башкирии

Этот тип доллара знаменит тем, что считается классической нумизматической иллюстрацией американских идеалов свободы и независимости. Он выпускался из металла 900-й пробы и содержит 24,057 грамм чистого серебра.

Старинную серебряную монету 1901 года обнаружили во время прохождения таможенного контроля в уфимском аэропорту у пассажира, вылетавшего из республики на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. По словам мужчины, он не знал, что старинную монету следует задекларировать при вывозе из страны. Он носил когда-то подаренный доллар как талисман. Эксперт признал монету культурным наследием.

В отношении нерадивого хозяина доллара было возбуждено административное дело и по решению суда монета стала собственностью государства.

Надо отметить, фонды Национального музея часто пополняются находками таможенников. Только в прошлом году Башкортостанская таможня передала музею коллекцию из 225 иностранных монет конца 19-го – начала 20-го века. Коллекцию пытались вывезти из страны почтовым отправлением.

– Наш музей обладает серьезной нумизматической коллекцией, – сообщила научный сотрудник отдела фондов Национального музея РБ Ольга Лещенко. – К сожалению, в настоящее время поступлений становится все меньше и меньше. За последние годы коллекция пополнялась только монетами, передаваемыми Башкортостанской таможней, за что мы ей очень благодарны.

В 2017 году также таможенниками были пресечены попытки незаконного перемещения за границу монеты с вензелями 1787 года, 50 копеек 1921 года и одной копейки 1898 года.