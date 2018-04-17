Во Владивостоке построят центр ядерной медицины

В понедельник Трутнев приехал во Владивостоке с рабочим визитом. Об этом пишет портал rns.online .

По мнению заместителя председателя правительства РФ, на решение сложных вопросов, касающихся возведения центра, должны уйти недели, а не годы. Так на острове Русский появится научно-образовательный кластер. Именно одной из его частей и станет новый центр ядерной медицины, а также синхротрон. С проектом последнего президент России Владимир Путин ознакомился накануне.