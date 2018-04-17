В Башкирии пройдут учения для ликвидации чрезвычайных ситуаций

С 17 по 19 апреля пройдет крупномасштабное командно-штабное учение, в котором будут отработаны действия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем и природными пожарами, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В субъектах России, где в связи с сезонными рисками введен режим «ЧС», практические мероприятия будут отрабатываться не по учебным вводным, а по реализуемым планам действий и фактической обстановке.