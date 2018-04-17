В Башкирии депутат предложил создать велотрассу Нефтекамск-Николо-Березовка

Депутат Госсобрания Башкирии Ильгам Галин на своей странице Вконтакте опубликовал пост о проекте, реализация которого позволит создать инфраструктуру для велосипедистов в Нефтекамске. Помимо создания велодорожек предлагается создать велотрассу от Нефтекамске до Николо-Березовки.

- Цель проекта: организация велосипедной инфраструктуры в городе Нефтекамск с велотрассой, связывающей поселок Николо-Березовка Краснокамского района, - пояснил Ильгам Галин. - Задачи проекта - привлечение внимания городской администрации к проблемам велосипедистов на городских дорогах; приобщение к велоспорту представителей всех поколений и пропаганда здорового образа жизни; создание условий защиты экологии, борьбы против загазованности воздуха и перегруженности на дорогах города; организация досуга молодежи, стимулирование горожан к активному отдыху; отвлечение молодежи от наркомании, алкоголизма и других негативных явлений.

- Я хочу обратиться к главе региона с ходатайством о выделении средств на такой проект, учитывая его активное участие в массовых мероприятиях велосипедистов, - поделился Ильгам Галин. – Это вполне возможно, на мой взгляд, если говорить о дивидендах от «Башнефти». Ведь население Краснокамского района и Нефтекамска в основном составляют бывшие и нынешние работники нефтегазодобывающей промышленности, их дети и внуки.

Ильгам Галин призвал граждан высказаться и обсудить необходимость проекта.

Один из велоактивистов в Нефтекамске Дмитрий Галимов такой проект только поддерживает: - Очень хороший проект, потому что в городе много велосипедистов, а условий для них нет. Приходится кататься либо в потоке машин, либо мешая пешеходам, которых в летнее время на улицах тоже немало.

Кстати, 19 мая в городе велоактивисты готовят свой аналог «Дня 1000 велосипедистов».

Проект, направленный на развитие велоинфраструктуры в Нефтекамске и Николо-Березовке, может за свой счет подготовить проектное бюро «Автограф», говорит его руководитель Николай Хлебников.