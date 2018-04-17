Минэкономразвития Башкирии ищет специалистов

Соискатели, которые хотели бы провести лучшие годы на государственной службе, могут это сделать республиканском Министерстве экономического развития. Ведомство объявило конкурс на формирование кадрового резерва.

Он формируется на несколько должностей начальников отделов, главных и ведущих специалистов отделов. Оценить свои шансы ходить коридорами власти можно на сайте ведомства, там размещены квалификационные требования и порядок участия в конкурсе.