Информация о закрытии центра образования в Уфе оказалась неверной

- На сегодняшний день, действительно есть такое решение, однако оно распространяется всего на два кабинета - кабинет начальных классов № 215 и кабинет информатики №222. В связи с недостаточной освещенностью и превышением уровня звукового давления в помещениях, учебный процесс в этих кабинетах приостановлен на 19 суток, с 22 февраля 2018 года, - сообщили в пресс-службе администрации Уфы.