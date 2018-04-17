Глава Башкирии назвал торговые центры, работающие без разрешения

Сегодня, 17 апреля, в Доме правительства, в Уфе, глава Башкирии Рустэм Хамитов провел заседание межведомственного совета общественной безопасности, посвященного обеспечению пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах. В совещании приняли участие члены правительства РБ, руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств, главы муниципалитетов, а также представители торговых центров. Разговор получился весьма напряженный, потому что результаты проверки не порадовали руководство республики.

Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» в страшном пожаре погибли 64 человека, 41 из них были дети. После этого по всей стране было решено проверить соблюдение мер безопасности в торгово-развлекательных комплексах и других общественных местах.

На территории республики действуют почти 26 тысяч торговых объектов общей площадью 109 млн кв. м. Как оказалось, это даже больше, чем площадь всего жилого фонда Башкирии.

- Если разделить 109 млн кв.м на 4 млн человек, проживающих в республике, получится 25 кв. м торгово-развлекательных площадей на одного человека. Колоссальная цифра! Жилья на душу населения у нас меньше. В числе этих 26 тысяч объектов – 705 больших торговых комплексов и центров, из которых 453 расположены в муниципальных районах, 252 – в городских округах, в том числе половина – в Уфе, - сообщил собравшимся Рустэм Хамитов.

- На сегодняшний день органами надзора, контроля проверено 355 торговых центров и других объектов массового пребывания людей. А всего их 705, то есть проверена половина. По результатам проверки этих торгово-развлекательных центров уже выявлено 8 220 нарушений требований пожарной безопасности. Вдумайтесь в эти цифры, коллеги!

Как показали проверки, из 355 проверенных объектов на 278 объектах не смонтированы или находятся в нерабочем состоянии системы автоматической пожарной сигнализации. На 221 объекте система оповещения и управления эвакуацией не работает или вообще отсутствует. Выявлено 111 объектов с отсутствием или неисправностью автоматической установки пожаротушения, 73 – системы противодымной защиты. На 285 объектах не соответствуют требованиям эвакуационные выходы. На 117 объектах не проведено обучение персонала мерам пожарной безопасности или отработка действий при возникновении пожара. Среди торговых центров в Башкирии нашлись и те, которые работали вообще без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Глава Башкирии назвал их все: торговый комплекс по улице Садовое кольцо в городе Октябрьском, ресторан «Ломоносов» в деревне Алексеевка Уфимского района, торгово-развлекательный комплекс «Иремель» в Туймазах, а в Ишимбае – торговый центр «Центральный», магазин по улице Машиностроителей, магазин «Стройландия», ресторан «Сакура».

По каждому их них будет проведена тщательная проверка с наказанием всех причастных к такому нарушению лиц.

Свои проверки проводило и Управление Росгвардии по республике. По его данным, с начала года в 71 охраняемом торговом центре выявлено 162 нарушения, касающихся их защищённости, но устранены были при этом только четыре замечания.

- Обращаюсь к главам городских округов, муниципалитетов. Это ваша работа, - заявил Рустэм Хамитов. - Назрела необходимость в целом, коренным образом изменить ситуацию с пожарной безопасностью в стране и, конечно, республике.

Согласно печальной статистике, Россия не является лидером по количеству пожаров, однако именно у нас в стране на тысячу пожаров гибнет людей больше, чем в странах Запада. Так, в США в 2016 году было зафиксировано пожаров в восемь раз больше, чем в России, при этом погибло там людей в три с лишним раза меньше, чем в нашей стране.

- В основе большинства трагедий лежит, прежде всего, человеческий фактор. Во-первых, персонал этих торгово-развлекательных учреждений, специалисты, отвечающие за безопасность, в большинстве случаев не понимают своей ответственности, не готовы к грамотным действиям. Персонал торгового комплекса «Зимняя вишня» не знал, что делать во время пожара. Сотрудники, которые должны были помогать посетителям, сбежали с места пожара первыми, - подчеркнул Рустэм Хамитов.

- Второе. Экономия на системе противопожарной безопасности. При строительстве объекта заказчик экономит на всём, на чем можно и нельзя, прежде всего, в ущерб именно безопасности людей – на системах пожаротушения, сигнализации, запасных выходах и т.д. Согласен, всё это стоит немалых денег. А чем можно измерить жизни, здоровье людей?!

Говоря о нарушителях, Рустэм Хамитов сегодня был особенно эмоционален.

- Коррупция на всех этапах возведения таких объектов: от принятия проектного решения до строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Все собственники хотят побыстрее и побольше заработать. А когда к ним начинают предъявлять требования, в том числе по противопожарной безопасности, начинается стон: «Это дорого, это не нужно, требования чрезмерные, ничего не произойдёт». Произойдёт, и вы видите, что, к сожалению, происходит. А чтобы обойти требования, дают «в лапу», подкупают, провоцируют на взятки. Я не защищаю тех, кто их берёт. Но те, кто строят, именно провоцируют, постоянно провоцируют эти взятки, - заявил глава республики.

– Четвертая причина - незнание самих людей о действиях при пожарах. Большинство людей абсолютно не знают, что делать при задымлении, теряются, не помнят, где именно оставили детей, начинается паника, давка. Родители не знают, где находятся пожарные выходы даже там, куда приводят детей каждый выходной.

Если добавить ко всему сказанному плохую оснащённость пожарных и спасателей, порой низкую оперативность их действий, то ситуация с пожарной безопасностью в общественных местах кажется уже безнадежной.

По официальным данным, с начала года прошло всего 107 дней, а в Башкирии уже произошло 1 030 пожаров. В этих пожарах у нас на сегодняшний день погибло уже 92 человека. Почти каждый день у нас в пожаре погибает человек.

- С одной стороны, что только мы не делаем для того, чтобы спасать людей: и извещатели раздаём, и противопожарной пропагандой занимаемся, и МЧС проверяет дома и жилища. Но противопожарная культура на таком низком уровне, что ничего не помогает. По итогам 2017 года мы похоронили почти 270 человек. В этом году идём с опережением цифр прошлого года почти на 10 человек, - отметил глава Башкирии. - Пока мы видим, что из-за жадности, халатности, безответственности тех, кто строит, эксплуатирует с грубыми нарушениями, и тех, кто проверяет – точнее, не делает этого, – погибают люди.

Один из путей изменения ситуации, по его мнению, – это общественный контроль. Надо активно привлекать к профилактике пожаров самих граждан. Для сравнения: в Австрии наряду с 20 тысячами огнеборцев работают 300 тысяч добровольцев-пожарных. В Германии, Польше, других странах Европы действует подобная система. Вероятно, это тоже сыграло свою роль в том, что пожаров и гибели в них людей в странах Европы в разы меньше.

- Вы же знаете, мы установили пожарные извещатели за республиканские бюджетные деньги. Уже несколько тысяч семей получили такие «примитивные» устройства стоимостью 500 рублей. Но эти сирены, оповещая о начале пожара, уже спасли не один десяток жизней. Они срабатывали во время задымления в многодетных семьях. Мы это знаем. Так давайте законодательно закрепим эту норму: новые дома должны на 100 процентов оснащаться пожарными извещателями. Либо в каждой квартире, либо в каждом доме, который вводится в эксплуатацию. Не такие это большие деньги. В том числе за счёт застройщика можно это делать, - предложил глава республики.

После него со своими отчетами о проверках выступили прокурор республики Андрей Назаров и глава ГУ МЧС РФ по РБ Марат Латыпов. Больше всего досталось присутствующим на заседании управляющим торговых центров.

– На что вы рассчитываете? На авось?! – обратился глава республики к ним. – Вы понимаете свою ответственность? Не играйте с огнём!

Такое же строгое внушение от главы Башкирии получили и главы муниципалитетов, на территории которых были выявлены торговые объекты, действующие без разрешительной документации.

Тем временем проверки в ТЦ по республике продолжаются.