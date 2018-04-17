Эксперт рассказал о ситуации с сырными и сыроподобными продуктами в России

Правительство собирается ввести запрет на производство и продажу сырных продуктов, количество растительных жиров в которых составляет 50-100%. Об этом пишет портал rns.online.

Пакет поправок в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» разработан сотрудниками Минсельхоза. Сыроподобные продукты как производятся в самой России, так и ввозятся в нее из-за границы. В 2017 году импорт сырных продуктов в страну составил всего 6 300 тонн. В самой РФ за указанный промежуток времени было изготовлено 182 000 тонн сыров, в составе которых отсутствуют растительные жиры, сказала Петрова.

По словам чиновницы, за последние пять лет объемы производства сырных продуктов в России возросли в 3,5 раза — с 52 000 тонн в 2012 году до 182 000 тонн в 2017 году. Точное количество продающихся в РФ сыроподобных продуктов подсчитать не представляется возможным. Росстат не выделяет данный товар в отдельную позицию. Однако с уверенностью можно говорить, что производство пищевой продукции, в которой отсутствуют животные жиры, постоянно растет. Данная тенденция продолжается благодаря постоянному росту цен на молоко.

Сырные и сыроподобные продукты питания не являются на 100% натуральными. Однако они не опасны для здоровья потребителей, если те знают, что они едят. Большинство сыроподобных продуктов производятся легально и продаются в магазинах. На упаковке сырных продуктов должен быть напечатан их состав, сообщила Петрова.

Замглавы комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК признала, что бывают случаи, когда покупателей специально вводят в заблуждение. Людям предлагают сырный или сыроподобный продукт под видом натурального. С таким фальсификатом действительно необходимо бороться. Однако полностью запрещать сыроподобные продукты не нужно. Ведь многим россиянам по карману только такая молокосодержащая еда. К тому же запреты лишь разбалансируют рынок. В магазинах возникнет дефицит молочных продуктов. Как следствие, цены на молочку пойдут вверх.

В первую очередь власти должны добиться четкого соблюдения законодательства от продавцов. Нужно ужесточить контроль за продуктами и нормализовать их терминологию. Введение нового технического регламента производства сырных продуктов проблему не решит. Для того чтобы на полках российских торговых сетей появилось больше натуральных молочных продуктов страна должна производить больше молока. Одними запретами проблему не решить, уверена чиновница.