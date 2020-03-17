Заключенные граждане займутся работой с документами для Сбербанка

Пилотный проект запустили в Новосибирске. В нем участвуют заключенные, которым изменили лишение свободы на исправительные работы, сообщило издание rbc.ru.

Участники проекта работают с фрагментированными материалами, поэтому риска для Сбербанка и его клиентов нет. В основном речь идет о переводе текста в цифровой формат. При этом такие работники имеют доступ лишь к компьютерам, отрезанным от интернета.

В основном оплата производится по минимальному тарифу, но предусмотрены и премии для хороших работников.

Заместитель главы правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что компании важно поддерживать социальные проекты. Первичный отбор производит ФСИН, а потом работу для них подбирает Сбербанк.

В общей сложности в России за первые шесть месяцев прошлого года к исправительным работам приговорили 24 тысячи человек.