Заключенные граждане займутся работой с документами для Сбербанка
Федеральная служба исполнения наказаний и Сбербанк сообщили о запуске совместного проекта. Как известно, банк начал привлекать к работе с документами лиц, которых приговорили к исправительным работам.
Пилотный проект запустили в Новосибирске. В нем участвуют заключенные, которым изменили лишение свободы на исправительные работы, сообщило издание rbc.ru.
Участники проекта работают с фрагментированными материалами, поэтому риска для Сбербанка и его клиентов нет. В основном речь идет о переводе текста в цифровой формат. При этом такие работники имеют доступ лишь к компьютерам, отрезанным от интернета.
В основном оплата производится по минимальному тарифу, но предусмотрены и премии для хороших работников.
Заместитель главы правления Сбербанка Анатолий Попов отметил, что компании важно поддерживать социальные проекты. Первичный отбор производит ФСИН, а потом работу для них подбирает Сбербанк.
В общей сложности в России за первые шесть месяцев прошлого года к исправительным работам приговорили 24 тысячи человек.
Представители компании выразили надежду, что этот проект хорошо примут другие организации и общественность.