Врачи скорой помощи пожаловалась мэру Уфы на частые нападения бездомных собак
17 марта, 10:15ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Бездомные животные мешают врачам оперативно оказывать помощь пациентам.
Руководство станции скорой медицинской помощи обратились к мэру города Ульфату Мустафину. Дело в том, что бездомные собаки все чаще начали нападать на врачей, особенно в темное время суток. Об этом сообщает Башинформ.
Известно, что по статистике ежегодно от нападения безнадзорных животных страдает в среднем 11-12 тысяч человек. Врачи скорой помощи не исключение. Усложняет ситуацию и тот факт, что на улицах недостаточно освещения, либо оно вообще отсутствует.
Медики утверждают, что врачам тоже нужна помощь. В некоторых случаях они не могут оперативно помогать пациентам не только из-за бродячих животных, но и из-за отсутствия адресных табличек на домах.
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