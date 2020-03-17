Врачи скорой помощи пожаловалась мэру Уфы на частые нападения бездомных собак

Руководство станции скорой медицинской помощи обратились к мэру города Ульфату Мустафину. Дело в том, что бездомные собаки все чаще начали нападать на врачей, особенно в темное время суток. Об этом сообщает Башинформ.

Известно, что по статистике ежегодно от нападения безнадзорных животных страдает в среднем 11-12 тысяч человек. Врачи скорой помощи не исключение. Усложняет ситуацию и тот факт, что на улицах недостаточно освещения, либо оно вообще отсутствует.