Власти Уфы опровергли слухи о закрытии торгового центра из-за коронавируса

Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой не поддаваться на провокации и не доверять фейковым новостям, а прислушиваться только к официальной информации.

- Я уже видел в соцсетях информацию о том, что у нас в Калининском районе закрыт торговый центр, там даже фотографии были, как люди в масках всё опрыскивают. Так вот, сообщаю: ничего подобного у нас не было! - подчеркнул Ульфат Мустафин.