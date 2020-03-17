Власти Уфы опровергли слухи о закрытии торгового центра из-за коронавируса
17 марта, 10:15ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Об этом заявил мэр башкирской столицы Ульфат Мустафин.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ульфат Мустафин обратился к горожанам с просьбой не поддаваться на провокации и не доверять фейковым новостям, а прислушиваться только к официальной информации.
- Я уже видел в соцсетях информацию о том, что у нас в Калининском районе закрыт торговый центр, там даже фотографии были, как люди в масках всё опрыскивают. Так вот, сообщаю: ничего подобного у нас не было! - подчеркнул Ульфат Мустафин.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров вчера подписал распоряжение о мерах против угрозы коронавируса.
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