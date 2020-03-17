Фото: pixabay.com
Власти Приморья провели учения по борьбе с COVID-19
17 марта, 20:40Общество
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В Приморском крае прошли масштабные учения по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.
Как пишет RT, в учениях приняли участие правоохранители, спасатели, медики, а также войска химической и биологической защиты ВВО.
По легенде учений, в регион прибыл автобус с заряженным пациентом COVID-19. Была отработана госпитализация больного и проведены мероприятия по дезинфекции.
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