Власти Башкирии обещают декретницам стипендию, но с важной поправкой

Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своих социальных сетях. Он уточнил, что любая ранее работавшая женщина в декрете может повысить свою уже имеющуюся квалификацию по специальности или получить сертификат на образование. Кроме того, также можно пройти обучение в трип месяца в центре занятости.

При этом власти обещают, что декретницам на курсах положены стипендия в 13,9 тысяч рублей. Стоимость одного образовательного сертификата составит 46,3 тысячи рублей.

Для того, чтобы его получить, нужно обратиться к своему работодателю или же в центр занятости по месту жительства.