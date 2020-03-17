Власти Башкирии обещают декретницам стипендию, но с важной поправкой
С 2020 года в республике стартует программа по обучению и профессиональной переподготовке декретниц и неработающих женщин с детьми до семи лет.
Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своих социальных сетях. Он уточнил, что любая ранее работавшая женщина в декрете может повысить свою уже имеющуюся квалификацию по специальности или получить сертификат на образование. Кроме того, также можно пройти обучение в трип месяца в центре занятости.
При этом власти обещают, что декретницам на курсах положены стипендия в 13,9 тысяч рублей. Стоимость одного образовательного сертификата составит 46,3 тысячи рублей.
Для того, чтобы его получить, нужно обратиться к своему работодателю или же в центр занятости по месту жительства.
Напомним, что в Башкирии в 2020 году на переобучение мам в декрете выделили более 75 млн рублей. Во время обучения женщина сможет оставлять ребенка в специальных группах дошкольного образования.