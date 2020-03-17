В Уфе закрыли поликлинику из-за пациентов, умолчавших о поездке за границу

Накануне, 16 марта, в паблике «Подслушано в УМПО» появилось сообщение о закрытии поликлиники, расположенной в здании заводоуправления УМПО. Новость сопровождалась информацией, на которой видно, как люди в защитных костюмах бегают по коридорам со спецоборудованием для дезинфекции.

Судя по комментариям в данной группе, такая экстремальная ситуация может быть связана с тем, что в больнице побывали пациенты с температурой, которые вернулись из заграничной поездки. По уточненным данным, туристы ездили на отдых в Эфиопию.

- Они не только на Ферина были, но и утром на С.Богородской и намеренно скрыли, что приехали из за границы, - сообщил один из пользователей.