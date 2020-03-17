В Казахстане жителей Башкирии сняли с поезда из-за угрозы коронавируса

Сегодня, 17 марта, стало известно, что на границе между Узбекистаном и Казахстаном были сняты с поезда 15 жителей Башкирии, в связи с тем, что рубеж между двумя государствами оказался закрыт из-за угрозы коронавирусной инфекции. Информация об этом ситуации попала сначала в соцсети, а потом в СМИ.

Известно, что среди попавших в такую беду жителей Башкирии ест 70-летняя женщина, испытывающая некоторые проблемы со здоровьем. Поддержат земляков вызвались на месте члену Курултая башкир в Казахстане.

В администрации главы республики сообщили, что предприняты усилия для того, чтобы помочь этим людям вернуться домой. После консультаций с консульством и посольством России в Казахстане жителям Башкирии предоставили возможность на автобусе доехать до города Актобе, потом – до Соль-Илецка, расположенного на границе с Оренбургской областью. Оттуда наших земляков заберет автобус из Башкирии и доставит уже домой.