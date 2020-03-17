В Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализировали 6 детей

Сегодня, 17 марта, глава министерства здравоохранения Башкирии Максим Забелин на утреннем брифинге сообщил, что всего в стационарах республики находятся 41 человек с подозрением на коронавирус. Среди них также госпитализированы 6 детей.

Известно, что сейчас пациенты находятся в боксовых отделениях под постоянным наблюдением врачей. Состояние у всех стабильное. Проводятся необходимые анализы и лечение.

За минувшие сутки на горячую линию поступило 304 звонка от жителей Башкирии. Больше всего людей интересует, что делать после прибытия из зарубежных стран, к кому обращаться и где сдавать анализы. Также местные жители жалуются на отсутствие в магазинах и аптеках индивидуальных средств защиты.