В Башкирии началась вакцинация от опасного вируса

Накануне, 16 марта, минздрав Башкирии опубликовал обращение к родителям детей, которые пока не сделали прививку против пневмококковой инфекции.

Как выяснилось, пока прививки сделаны только для 6 тысяч 451 ребенка, в то время, как по плану нужно вакцинировать 43,8 тысячи детей.

Как пояснили в минздраве РБ, вакцин против пневмококковой инфекции в медучреждениях достаточно.

Рекомендуется также сделать прививки от этой опасной инфекции людям старше 60 лет, страдающим хроническими заболеваниями легких, они также особо подвержены заражению. Таких пациентов в Башкирии насчитывается около 20 тысяч. Пока прививки получили чуть более пяти тысяч взрослых.

В целом вакцинации подлежат дети от двух месяцев до пяти лет, молодые люди, подлежащие призыву на военную службу, а также люди старше трудоспособного возраста, проживающие в организациях социального обслуживания.