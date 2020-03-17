У жителей Уфы нашли гораздо больше болезней, чем по Башкирии

Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава РБ Елена Галимулина рассказала о проведении диспансеризации населения.

По планам минздрава РБ, в текущем году диспансеризацию должны пройти 717 537 человек, в том числе 238 797 уфимцев. Для этого предназначены 85 медучреждений, включая 23 в Уфе.

Если вспомнить прошлый год, то первый этап диспансеризации тогда прошли 764 тысячи 740 человек, что составляет 22,4% от всего взрослого населения. В это количество позаботившихся о своем здоровье людей входят 224 тысячи 578 жителей Уфы. Таким образом целевые показатели первого этапа диспансеризации были выполнены в полном объеме.

Результат мероприятия таковы: в Уфе было выявлено 30 тысяч 270 первичных заболеваний, что составляет 134,8% на тысячу населения, прирост 37%. Эти данные превышают средний уровень по республике, по Башкирии, который был в районе 2%.

Лидирую в этом печальном списке болезни системы кровообращения, на втором месте — болезни эндокринной системы, на третьем месте — нервной системы.