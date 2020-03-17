Си Цзиньпин рассказал о борьбе Китая с коронавирусом

Появление нового коронавируса в Китае стало самым крупным вызовом для системы здравоохранения.
Изначально китайский лидер Си Цзиньпин стал во главе работы по предотвращению дальнейшего распространения этой угрозы и ликвидации ее последствий, сообщает издание muksun.
Общественный транспорт в Ухане перестал функционировать 23 января. Именно тогда местным жителям запретили покидать город без надобности, а аэропорты и железнодорожные вокзалы перестали работать.
Для борьбы с вирусом в этот город стянули 42 тысячи медиков, а за 10 дней была построена больница "Хошэньшань". Кроме того, за этот период в Китае открыли 16 медучреждений, рассчитанных на 13400 человек.
Си Цзиньпин объявил, что именно эффективность работы в Ухане является залогом успеха в противодействии вирусу во всем Китае.
К февралю китайские врачи смогли добиться первых серьезных достижений. К 5 марта они смогли вылечить 50 тысяч человек. Эти успехи отметил и китайский лидер.
Достижения китайцев отметил и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он похвалил Китай и подчеркнул, что действия местных властей позволили удержать динамику распространения вируса.
Как известно, эти успехи были сопряжены с привлечением некоторых должностных лиц к ответственности за неисполнение своих функций.
Несмотря на пандемию коронавируса в стране, Си Цзиньпин распорядился следовать плану по выводу населения страны из-за черты бедности.