Изначально китайский лидер Си Цзиньпин стал во главе работы по предотвращению дальнейшего распространения этой угрозы и ликвидации ее последствий, сообщает издание muksun.

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Общественный транспорт в Ухане перестал функционировать 23 января. Именно тогда местным жителям запретили покидать город без надобности, а аэропорты и железнодорожные вокзалы перестали работать.

Для борьбы с вирусом в этот город стянули 42 тысячи медиков, а за 10 дней была построена больница "Хошэньшань". Кроме того, за этот период в Китае открыли 16 медучреждений, рассчитанных на 13400 человек.

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Си Цзиньпин объявил, что именно эффективность работы в Ухане является залогом успеха в противодействии вирусу во всем Китае.

К февралю китайские врачи смогли добиться первых серьезных достижений. К 5 марта они смогли вылечить 50 тысяч человек. Эти успехи отметил и китайский лидер.

Достижения китайцев отметил и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус. Он похвалил Китай и подчеркнул, что действия местных властей позволили удержать динамику распространения вируса.

Как известно, эти успехи были сопряжены с привлечением некоторых должностных лиц к ответственности за неисполнение своих функций.

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Несмотря на пандемию коронавируса в стране, Си Цзиньпин распорядился следовать плану по выводу населения страны из-за черты бедности.