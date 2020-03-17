РЖД приостановило поездки в Казахстан

В пресс-службе РЖД отметили, что неиспользованные билеты можно будет вернуть без всяких сборов и дополнительных плат. Возврат средств осуществляется на территории государства, где был приобретен проездной документ. При этом электронные билеты можно сдать на тех же веб-площадках, где они были оформлены.