РЖД приостановило поездки в Казахстан

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С 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса, РЖД прекращает железнодорожное сообщение с Казахстаном.
По сообщению rns.online, приостановление ЖД-сообщения вводится до особого распоряжения.
В пресс-службе РЖД отметили, что неиспользованные билеты можно будет вернуть без всяких сборов и дополнительных плат. Возврат средств осуществляется на территории государства, где был приобретен проездной документ. При этом электронные билеты можно сдать на тех же веб-площадках, где они были оформлены.
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