Россия закрыла въезд для иностранцев до мая

Также доступ в страну разрешается из членам семей, водителям авто международного автомобильного сообщения, членам экипажа воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций, а также гражданам, имеющим дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные по смерти близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также граждан, которые едут транзитом через воздушные гавани.

Телеграм-канал «Мейстер» отмечает, что список людей, кюпопавоих под исключение, достаточно объемен. Тем не менее, все же тысячи людей не смогут въехать в Россию. «Временные ограничения», про которые говорят власти, по сути, являются обычным закрытием границ.