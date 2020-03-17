Россия закрыла границы до 1 мая из-за коронавируса

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В понедельник, 16 марта правительство РФ поручило ФСБ ограничить въезд в страну иностранцев. Запрет продлится с 18 марта до 1 мая.
Ограничительные меры не распространяются на граждан, постоянно живущих в России; на сотрудников дипломатических миссий, а также членов и их семей; на иностранцев, которые пребывают в аэропорт транзитом; на тех иностранцев, которые прилетели в Россию в связи смертью близкого родственника, который является гражданином РФ. Об этом пишет properm.ru.
Кроме того, министерство иностранных дел России временно не принимает документы, не оформляет и не выдает визы (только дипломатические или связанные с проведением похорон).
В правительстве заявили, что ограничительные меры приняты в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции.
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