Россия закрыла границы до 1 мая из-за коронавируса

Ограничительные меры не распространяются на граждан, постоянно живущих в России; на сотрудников дипломатических миссий, а также членов и их семей; на иностранцев, которые пребывают в аэропорт транзитом; на тех иностранцев, которые прилетели в Россию в связи смертью близкого родственника, который является гражданином РФ. Об этом пишет properm.ru.