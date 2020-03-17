Ремонт дома после взрыва в Уфе задерживается из-за отсутствия подрядчика

Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин потребовал ускорить начало ремонта в доме, который пострадал в результате взрыва бытового газа в середине января текущего года.

Как оказалось, подготовлены все документы для ремонта дома, в котором треснули стены, однако подрядчик пока не определен.

- Нужно быстрее начинать ремонт, - заявил Ульфат Мустафин. - Средства отпущены, всё есть, но нет организации. Прошу начать работы как можно быстрее.