Ремонт дома после взрыва в Уфе задерживается из-за отсутствия подрядчика
17 марта, 10:54ОбществоТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Данный вопрос обсуждался на оперативке в администрации города.
Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в администрации Уфы, глава города Ульфат Мустафин потребовал ускорить начало ремонта в доме, который пострадал в результате взрыва бытового газа в середине января текущего года.
Как оказалось, подготовлены все документы для ремонта дома, в котором треснули стены, однако подрядчик пока не определен.
- Нужно быстрее начинать ремонт, - заявил Ульфат Мустафин. - Средства отпущены, всё есть, но нет организации. Прошу начать работы как можно быстрее.
Напомним, в результате взрыва бытового газа в доме пострадали три человека. Один из них - молодой мужчина, получивший сильные ожоги, впоследствии скончался в больнице. Ранее сообщалось. что ремонт данного дома обойдется в 5 млн 700 тысяч рублей.
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