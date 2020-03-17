Почтовики помогают в поисках родственников погибших в годы войны моряков

Под его эгидой, совместно с финскими и эстонскими коллегами Разведывательно-водолазный клуб при поддержке Фонда президентских грантов, компании «Транснефть» и Русского географического общества уже не первый год ведет в Финском заливе поиск затонувших в годы Великой Отечественной войны подводных лодок, пишет mk.ru.

«Наша миссия несёт определённый символизм: находя места гибели кораблей, мы как бы возвращаем экипаж из похода и увековечиваем его память, - рассказывает руководитель экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов. – Поэтому мы и дополнили название экспедиции фразой «Бессмертный дивизион». Это те экипажи подводных лодок, которые только сегодня обретают точные координаты мест своей гибели и таким образом как бы возвращаются из похода.

За время существования проекта на дне Балтики было найдено 16 субмарин и установлены личности более 700 подводников, считавшихся пропавшими без вести. Но в 2020-м, в год 75-летия Победы, задача перед ними стоит особенная: найти и собрать в одном месте родственников погибших моряков.

По словам Богданова, эта идея возникла год назад. «На 74-ю годовщину Победы наш поисковый отряд прошел в колонне «Бессмертного дивизиона» вместе с «Бессмертным полком» по Кронштадту. Тогда мы решили найти максимально возможное количество родственников и потомков погибших моряков и пригласить их в Кронштадт, туда, откуда подводные лодки ушли в последний поход. Будет очень символично, если родственники экипажей встретятся спустя много лет и пройдут по Кронштадту с портретами и номерами лодок.

Для этого поисковики и обратились к Почте России – попросили почтовиков проверить последние известные адреса из личных карточек членов погибших экипажей и узнать, живут ли там сейчас их семьи или родственники.

«Почтальоны – уникальные в данной ситуации люди. Они могут работать адресно, многие лично знают людей на своих участках, а люди им доверяют, - объясняет Константин. – В одном из городов был случай – почтальон пришел по адресу, а там уже другие люди живут. Пообщался с соседями, и они ему подсказали, где найти предыдущих жильцов. В итоге так нашли еще одну семью».