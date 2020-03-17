Павел Ливинский пригласил школьников к участию в Олимпиаде «Россетей»

Как сообщают «Новые известия», в этом году с 21 по 22 марта отборочные этапы состоятся в удаленном формате в 73-х городах России. Для участия в Олимпиаде следует зарегистрироваться на сайте olimpiadarosseti.ru.

Ученики, которые наберут самое большое количество баллов, решая задачи по физике, математике и информатике, окажутся во втором туре. В рамках данного этапа ученику нужно будет показать свои творческие способности, а также способность применять имеющиеся знания в сфере электроэнергетики. Указывается, что и второй тур Олимпиады будет проходить дистанционно.

«Для непрерывного совершенствования и повышения эффективности уже сегодня важно задуматься о подготовке молодых кадров. В проводимой нами Олимпиаде ежегодно участвует все больше школьников. И в этом конкурсе проигравшие отсутствуют. Каждый, кто участвует, приобретает отличный опыт, который поможет ему в дальнейшей карьере. Приглашаю всех ничего не бояться и принять участие в Олимпиаде «Россетей», — сказал глава холдинга Павел Ливинский.

Ученики, одержавшие победу и занявшие призовые места на Олимпиаде, смогут поучаствовать в энергетической проектной смене «Россетей», проходящей на площадке детского центра «Орленок». Помимо этого, победители и призеры будут обладать приоритетным правом на обучение по профильным специальностям в вузах — партнерах холдинга.