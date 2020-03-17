Останемся без гастарбайтеров: Россия ограничила доступ иностранцев в страну
17 марта, 10:03ОбществоТатьяна МайороваФото: pixabay.com
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Решение принято на уровне федерального правительства.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Завтра, 18 марта, вступает в силу распоряжение правительства РФ о временном ограничении въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства в связи с угрозой заражения коронавирусом.
При этом данное указание не касается дипломатов и лиц, постоянно проживающих в России, а также грузовиков, перевозящих товары и экипажей кораблей и поездов. Но явно коснется гастарбайтеров, которые весной приезжают в нашу страну на заработки из соседних государств.
Ограничение пока вводится до 1 мая, а затем может быть отменено либо продлено в зависимости от текущей ситуации.
Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров также подписал распоряжение о введении в республике мер против распространения коронавирусной инфекции.
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