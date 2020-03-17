Останемся без гастарбайтеров: Россия ограничила доступ иностранцев в страну

Завтра, 18 марта, вступает в силу распоряжение правительства РФ о временном ограничении въезда в страну иностранцев и лиц без гражданства в связи с угрозой заражения коронавирусом.

При этом данное указание не касается дипломатов и лиц, постоянно проживающих в России, а также грузовиков, перевозящих товары и экипажей кораблей и поездов. Но явно коснется гастарбайтеров, которые весной приезжают в нашу страну на заработки из соседних государств.

Ограничение пока вводится до 1 мая, а затем может быть отменено либо продлено в зависимости от текущей ситуации.