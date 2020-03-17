Названы 5 фейковых способов защиты от COVID-19

Как пишет News.ru, довольно часто людям предлагается использовать подручные средства в качестве замены медмасок. Например, гигиенические прокладки, материал от бюстгальтеров или строительных масок. Все это эксперты назвали бесполезными для защиты от вируса.

В интернете также появились фото людей с пластиковыми бутылками на головах. Таким образом можно защититься от попадания слюны, однако «защиту» все же придется трогать руками, когда будете снимать.

Третьим мифическим средством защиты от вируса является чеснок. Не доказано, что он спасает от новой инфекции, однако может вызвать серьезные осложнения с сердцем, если его много съесть.

Также популярно мнение о том, что алкоголь может помочь в борьбе с вирусом. Однако этот продукт выводит из организма витамины, которые укрепляют иммунитет. Поэтому эффект от алкоголя будет прямо противоположным.