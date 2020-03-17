Мэр Уфы заявил, что чиновники правительства РБ должны выйти на уборку снега

Сегодня, 17 марта, на оперативном совещании в правительстве глава города Ульфат Мустафин во время подведения итогов первой «санитарной пятницы» неожиданно заявил, что следует обязательно привлечь к уборке снега и иным уличным работам сотрудников правительства республики.

Речь об этом зашла после того, как глава Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов отчитался о проведении «санитарной пятницы» на своей территории.

- Я промолчу,- усмехнулся он в ответ на вопрос Ульфата Мустафина о том, участвовали ли обитатели башкирского «Белого дома» в экологических мероприятиях.

Глава города сказал, что по данному вопросу нужно обратиться к первому вице-премьеру Андрею Назарову, который поможет решит вопрос и обязать чиновников участвовать в «санитарных пятницах», решение о которых на прошлой неделе принял глава Башкирии Радий Хабиров.

По мнению Ульфата Мустафина, персонал Дома Республики может взять на себя на выбор уборку на улице Брестской, на набережной или же навести порядок на Софьюшкиной аллее.