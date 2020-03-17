Лица Победы. Евгений Макаров: Под артналетом встал с антенной и обеспечил связь

Волонтеры встречаются с фронтовиками, которые проживают сейчас в Башкирии и других регионах, и готовят информацию для будущей книги «Лица Победы», находят их наградные листы в электронных базах Центрального архива Министерства обороны РФ, уточняют, за какие подвиги они были представлены к боевым наградам. В рамках нашего проекта мы публикуем собранную ими информацию.

Макаров Евгений Иванович, 1925 года рождения.

Из наградного листа:

«Сержант Макаров с 23 июня по 27 июня 1944 года обеспечивал радиосвязью батальон преследования с командованием дивизии и обеспечил бесперебойную радиосвязь. 23 июня 1944 года прямой наводкой пушки противника была разбита машина, на которой вместе с автоматчиками был товарищ Макаров. Получив ранение, товарищ Макаров не ушел с поля боя, продолжал работать по радиостанции. 24 июня 1944 года дважды отражал контратаку противника, вместе с этим держал непрерывную связь по рации.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом Славы III степени.

18 января 1945 года во время боя за населенный пункт ефрейтор Макаров доставлял аккумулятор на НП, попав под сильный пулеметный огонь противника. Пренебрегая опасностью,, продолжал двигаться вперед и в срок доставил аккумулятор.

19 января 1945 года, сразу после перехода на новый НП, работал, где устанавливалась рация, подвергаясь сильному минометному огню противника. Чтобы спасти рацию, нужно было вывести ее из зоны обстрела. Рискуя жизнью, ефрейтор Макаров схватил рацию и вынес ее в безопасное место.

21 января 1945 года, во время передвижения НП командира полка, остановился для передачи очередного сообщения. Антенны под руками не было. В это время противник сделал артналет. Ефрейтор Макаров, наткнув и держа в руках антенну, продолжал стоять во весь рост с антенною в руках.

За проявленное мужество и отвагу награжден орденом «Красная Звезда».

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