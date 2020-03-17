Коронавирус вызывает смех: смертельный вирус стал поводом для шуток в рунете

Первые шутки на тему коронавируса были нарисованы по мотивам мобильной игры Plague.inc: в ней пользователь играет за болезнь и пытается уничтожить весь мир. Случайно или нет, но самым труднодоступным для болезни местом стала Гренландия — возможно, именно поэтому в сети стало появляться все больше призывов перебираться именно туда.

После того, как коронавирус занял лидирующие места в новостной повестке некоторых российских регионов, мемы с ним стали регулярно попадать в популярные паблики ВК.

Психологи отмечают, что юмор в опасных ситуациях — это одна из защитных реакций человеческой психики. В этом смысле обилие шуток на тему коронавируса может означать то, что люди серьезно встревожены этой темой, и пытаются таким образом защититься.