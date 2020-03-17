Голубев: в Ростовской области работает система губернаторского контроля

В Ростовской области социальная поддержка семей с детьми является одним из важнейших направлений развития региона. К примеру, администрация подарит микроавтобусы семьям, в которых восемь и более несовершеннолетних детей. А семьи с тремя и более детьми получат земельные участки, на которых смогут построить дом. Голубев отметил, что сейчас в регионе создается для поддержки семей вся необходимая инфраструктура, на что привлекаются дополнительные средства из бюджета. Также губернатор пообещал завершить газификацию Ростовской области на пять лет раньше, чем было запланировано. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

С 2015 года в области появилось более 5,5 тысячи километров газораспределительных сетей. Кроме того, в 70 тысяч жилых домов и общественных зданий был проведен газ. В настоящее время регион газифицирован на 88%. В скором времени будет реконструировано более 1,5 тысячи объектов, на что уйдет 20 миллиардов рублей.

В 2021 году завершится реконструкция путепровода на Малиновского. Голубев подчеркнул, что нельзя допустить никаких просрочек при реализации этого проекта. Губернатор пообещал жестко контролировать ход работ и регулярно проводить инспекцию.

На новом путепроводе длиной 1,5 километра будет шесть автомобильных полос. Несмотря на трехлетний нормативный срок строительства, по контракту подрядчик должен сдать объект в эксплуатацию уже в 2021 году. Голубев отметил, что быстрая работа не должна идти в ущерб качеству, поскольку безопасность и долговечность имеют первостепенное значение.

До конца текущего года в Ростовской области должен завершиться капремонт волгодонской трассы на участке от Константиновска до Семикаракорска. По словам Голубева, дорога постоянно загружена, потому что по ней ездят люди из восьми близлежащих муниципальных районах. Губернатор проконтролировал, чтобы строители провели ремонт 60 километров трассы.