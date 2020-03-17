Германия доставит в Россию 600 тонн урановых отходов

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В Гринпис заявили, что Германия направит в Россию на переработку партию побочных продуктов обогащения урана весом 600 тонн.
По словам антиядерного эксперта российского отделения Гринпис Рашида Алимова, урановые отходы будут доставлены в Россию на корабле «Михаил Дудин» из немецкого города Гронау. Об этом пишет fedpress.ru.
Судно прибудет в порт Усть-Луга (Ленинградская область), откуда отходы погрузят на поезд и отвезут в Новоуральск (Свердловская область).
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