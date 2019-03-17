В Уфе состоялся автопробег в память о референдуме о сохранении СССР
Сегодня, 14:11ОбществоМинзаля АскароваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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В Уфе состоялся автопробег в память о референдуме о сохранении СССР
Сюжеты: Фотофакт
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В Уфе сегодня,17 марта, состоялся автопробег, посвященный памяти референдума о сохранении СССР.
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Напомним, 27 лет назад в этот день в СССР состоялось всенародное голосование на тему сохранения союзного государства, в России также прошел референдум по вопросу введения поста президента РСФСР.
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Автопробег стартовал около 10:30 часов утра с площади имени Салавата Юлаева.
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Колонна, состоящая из 10-15 автомобилей, проследовала до Парка Победы.
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