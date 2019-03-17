В Уфе пройдет ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу в других местах

Посетителям ярмарки предлагают вакансии следующего характера: слесарь по ремонту, электрогазосварщик, повар, пекарь, заведующий столовой, начальник участка, слесарь КИПиА, водитель автомобиля, бетонщик, изолировщик и другие.

Организаторы также сообщают, что здесь можно будет пройти компьютерную диагностику и получить консультацию специалистов по профориентации, профобучению и правовым вопросам занятости.