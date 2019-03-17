В Уфе пройдет ярмарка вакансий для тех, кто ищет работу в других местах
Сегодня, 18:00ОбществоМинзаля Аскарова
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мероприятие запланировано на 21 марта по адресу бульвар Ибрагимова, 47/1 с 10:00 до 12:00.
Посетителям ярмарки предлагают вакансии следующего характера: слесарь по ремонту, электрогазосварщик, повар, пекарь, заведующий столовой, начальник участка, слесарь КИПиА, водитель автомобиля, бетонщик, изолировщик и другие.
Организаторы также сообщают, что здесь можно будет пройти компьютерную диагностику и получить консультацию специалистов по профориентации, профобучению и правовым вопросам занятости.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей