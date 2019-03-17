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В Уфе электротранспорт передадут новой компании, создаваемой мэрией
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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В Уфе электротранспорт передадут новой компании, создаваемой мэрией

Сегодня, 14:35ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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