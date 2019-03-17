В Уфе электротранспорт передадут новой компании, создаваемой мэрией
Сегодня, 14:35ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил внешний управляющий МУЭТ Аркадий Титов.
В мэрии Уфы озабочены созданием новой акционерной компании. Именно ей будет передан электротранспорт столицы Башкирии. В собственность АО перейдут троллейбусы и трамваи.
Напомним, муниципальное управление электротранспорта обанкрочено. Примерная задолженность предприятия – 620 млн рублей. Городская власть предполагает, что долги МУЭТ будут погашены за счет реализации акций новой организации.
Уставной капитал новой компании – 1,25 млрд рублей. По данным Аркадия Титова, документы о регистрации доставлены в Налоговую службу.
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